Президент Индонезии Прабово Субианто 15 октября назначил генерала Кристомеи Сиантури руководителем Национального агентства по смягчению последствий стихийных бедствий (BNPB). Он сменил на должности Сухарьянто. Это стало третьим кадровым обновлением среди членов правительства и высокопоставленных чиновников за чуть более чем месяц, сообщает Channel NewsAsia.

Новый руководитель BNPB

Кристомеи Сиантури является генералом индонезийской армии. До назначения он с августа прошлого года занимал должность командующего региональным военным командованием Радин Интен.

BNPB входит в число учреждений, которые сейчас участвуют в борьбе с пожарами на землях и в лесах Калимантана и Суматры. Из-за этих пожаров части региона окутал дым.

Дело о закупках

Назначение произошло на фоне дела о закупке товаров и услуг за средства, предназначенные для готовности BNPB к чрезвычайным ситуациям. Комиссия по искоренению коррупции Индонезии (KPK) задержала по этому делу пятерых подозреваемых.

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Среди задержанных — Бима Сетяван, младший брат Сухарьянто. Сухарьянто возглавлял BNPB с 2021 года.

Другие кадровые решения

В тот же день Прабово также назначил новых заместителей министров обороны, сельского хозяйства и иммиграции. Новым главой национального агентства по управлению торфяниками и мангровыми лесами стал Сатьяваан Пудьятмоко, который ранее был генеральным директором по охране природных ресурсов и экосистем в министерстве лесного хозяйства.

14 сентября Прабово уволил министра финансов Пурбаю Юдхи Садеву и назначил вместо него его заместителя Суахасила Назару. Во время кадровых изменений 1 октября президент назначил новых министров иностранных дел и промышленности, координирующих министров по нескольким направлениям и восьмерых других высокопоставленных чиновников в государственных ведомствах и полиции. Это уже восьмое кадровое обновление с момента вступления Прабово в должность 20 октября 2024 года.

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