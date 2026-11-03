На Кипре сотрудники министерства образования, задействованные в программах поддержки и преподавании в вечерних школах, 5 ноября проведут шествие к президентскому дворцу. Они требуют от правительства решить два вопроса: обеспечить им доход в летние месяцы и предоставить работу коллегам, которые годами работали в этих программах, но сейчас остаются безработными.

Акции профсоюзов

Как сообщает Cyprus Mail, в понедельник профсоюзы Peo и Sek организовали одновременные акции во всех округах страны. Кульминацией протеста должна стать масштабная акция в 15:00 5 ноября у министерства финансов, после которой участники направятся к президентскому дворцу.

Представители профсоюзов отвергли утверждения о чрезмерности мобилизации. По их словам, забастовке предшествовали месяцы консультаций и обращений к властям, которые не дали существенных результатов.

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Требования о выплатах и работе

Профсоюзы заявляют, что работники с бессрочным статусом летом, в период, когда образовательные программы не работают, остаются без зарплаты и без права на пособие по безработице. В совместном заявлении они подчеркнули: «Невозможно, чтобы работники оставались без дохода месяцами».

Представитель Sek Джордж Константину на митинге в Никосии заявил, что некоторые работники не имеют дохода уже пять месяцев. По его словам, профсоюзы поднимали этот вопрос еще в апреле, когда был принят закон о регулировании занятости в программах, и просили сохранить доступ к пособию по безработице, который работники имели с 2023 года.

Константину также отметил, что в 2013–2023 годах этих работников нанимали по схеме закупки услуг, которая, по его оценке, лишала их трудовых гарантий и выплат по безработице. Профсоюзы просят государство выплачивать им доход летом так же, как другим работникам сферы образования.

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