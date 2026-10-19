В США Американский союз защиты гражданских свобод (ACLU), Национальный женский юридический центр и Сеть действий женщин-военнослужащих подали иск против Министерства обороны. Организации требуют предоставить документы об исследовании эффективности женщин на боевых должностях, сообщает Defense News.

Иск должен заставить ведомство выполнить запрос правозащитников о предоставлении информации о причинах заказа этой работы. Организации хотят получить материалы об объеме, цели и методологии исследования, а также о том, как Пентагон планирует использовать его результаты.

Исследование заказали на шесть месяцев

В январе Министерство обороны поручило шестимесячное исследование некоммерческой исследовательской группе Institute for Defense Analyses, которая в значительной степени финансируется федеральным правительством. Согласно иску, в апреле 2026 года исследование передали Лаборатории прикладной физики Университета Джонса Хопкинса.

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Ведущим исследователем в JHU/APL является Джейн Пинелис. В иске отмечается, что она была автором исследования для Корпуса морской пехоты США 2015 года, которое сообщало о негативных последствиях службы в подразделениях смешанного по полу состава.

Аргументы истцов

Истцы утверждают, что исследование 2015 года подверглось критике из-за недостатков дизайна и предвзятого анализа. Как изложено в иске, критики, среди которых был тогдашний министр ВМС США, описывали работу как попытку продемонстрировать физическое превосходство мужчин, а не установить минимальные стандарты и проверить, кто им соответствует.

Старший юрист Проекта прав женщин ACLU Джиллиан Томас заявила, что министр обороны Пит Хегсет неоднократно без доказательств ставил под сомнение способность женщин служить в наземных боевых подразделениях. По мнению ACLU, общественность имеет право знать причины проведения нового исследования и дальнейшие планы в отношении его результатов.

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