В Никарагуа правозащитники и родственники политзаключенных заявили, что по состоянию на конец сентября не менее 68 человек удерживались по политическим мотивам, в том числе 31 человека считали жертвами насильственного исчезновения. Об этом сообщает TimesLIVE.

Среди тех, чья судьба беспокоит родственников, — 71-летний отставной полковник Карлос Бренес и его 69-летняя жена Сальвадора Мартинес. Дочь Бренеса Тельма, живущая в Нидерландах, перестала получать ответы от отца в августе 2025 года. Сосед обнаружил их дом к югу от Манагуа пустым, а местные жители рассказали, что видели, как полиция увезла супругов на патрульной машине.

По словам Тельмы Бренес, семья не получила от властей информации о местонахождении, состоянии здоровья или правовом статусе супругов. Карлос Бренес воевал вместе с президентом Даниэлем Ортегой против диктатуры Сомосы, но впоследствии стал одним из его критиков. В 2018 году Бренеса заключили в тюрьму по обвинению в терроризме и освободили через 10 месяцев.

Данные ООН об исчезновениях

ООН определяет насильственное исчезновение как лишение свободы представителями государства с последующим сокрытием информации о местонахождении человека. Эксперты ООН сообщили, что с апреля 2018 года проверили 161 случай насильственного исчезновения в Никарагуа, продолжавшийся от нескольких дней до нескольких лет. По их данным, не менее восьми человек, задержанных по политическим причинам, умерли под стражей с начала репрессий в 2018 году.

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Член Группы экспертов ООН по правам человека в Никарагуа Рид Броди заявил, что власти используют насильственные исчезновения как инструмент запугивания задержанных, их семей и общества. Правительство Ортеги ранее называло критиков «фашистами» и сторонниками переворота. Правительство Никарагуа, министерство внутренних дел, генеральная прокуратура и армия не ответили на запросы по делу Бренеса и Мартинес.

Дела бывших соратников Ортеги

В апрельском докладе Межамериканский суд по правам человека отметил, что неофициально получил сведения об осуждении Бренеса и Мартинес к 15 годам лишения свободы за государственную измену. Родственники заявили, что их не уведомляли об этих производствах. Суд призвал власти Никарагуа защитить жизни супругов и других политзаключенных, а также предоставить информацию об их местонахождении.

Жена бывшего полковника Виктора Бойтано, 65-летнего ветерана Сандинистского движения, также сообщила о его исчезновении после задержания в Манагуа в апреле 2024 года. По словам Эухении Валле, вооруженные полицейские и люди в гражданской одежде задержали ее мужа дома без ордера. Через шесть месяцев она уехала в Италию и заявила, что Бойтано никто не видел уже более двух лет.

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