В Палестине, на оккупированном Западном берегу реки Иордан, палестинская правозащитная организация Al-Baidar заявила о конфискации автомобиля и собранного урожая оливок. По сообщению Anadolu Agency, организация утверждает, что 14 октября израильские военные напали на палестинца в районе Абу-Шариф между городами Дейр-Дибван и Бурка, к востоку от Рамаллы, а затем конфисковали его автомобиль и оливки.

Снос сооружений в Хевроне

Al-Baidar также заявила, что в районе Газийва возле деревни Сусья в провинции Хеврон израильские силы снесли сельскохозяйственные сооружения и помещения. По оценке организации, это нанесло ущерб имуществу и объектам, используемым для сельскохозяйственной деятельности, и может осложнить фермерам работу на их землях.

В городе Дейр-аль-Гусун в провинции Тулькарм, по данным Al-Baidar, сотням фермеров не позволяют добраться до земель за разделительной стеной для сбора оливок, несмотря на наличие у них разрешений на доступ. Организация отметила, что ограничения могут привести к потере части урожая и экономическим убыткам, поскольку период сбора оливок ограничен по времени.

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Данные об инцидентах во время сбора оливок

Al-Baidar также сообщила, что в районе Тель-Маин в Хевроне израильские оккупанты, по ее утверждению, похитили уже собранные оливки.

Палестинская комиссия по противодействию колонизации и стене в понедельник заявила, что с начала октября задокументировала 136 инцидентов, связанных со сбором оливок, с участием израильских сил и оккупантов. По ее данным, среди них были избиения, изгнания, запугивание, стрельба, применение слезоточивого газа, задержания, похищение оливок и орудий для сбора, а также повреждение деревьев.

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