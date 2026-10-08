В секторе Газа, Палестина, спустя год после начала перемирия между Израилем и ХАМАС нет ни одной полностью функционирующей больницы и ни одного аппарата магнитно-резонансной томографии. Об этом заявила израильская правозащитная организация Physicians for Human Rights Israel, сообщает The National.

Состояние системы здравоохранения

В отчёте PHRI отмечается, что при населении сектора Газа более двух миллионов человек ситуация в системе здравоохранения улучшилась лишь незначительно. Число мест в отделениях интенсивной терапии увеличилось только на одно — со 103 до 104.

Услуги диализа стали менее доступными: их предоставляют 12% медицинских учреждений, тогда как в октябре 2025 года этот показатель составлял 17%. Всемирная организация здравоохранения зафиксировала 128 атак на медицинские учреждения в течение первых семи месяцев перемирия.

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Эвакуация пациентов

По данным Министерства здравоохранения Газы, по меньшей мере 1 570 пациентов, включая 264 ребёнка, умерли в ожидании медицинской эвакуации. PHRI связывает ограниченный доступ пациентов к лечению за пределами Газы с израильской блокадой границ, из-за которой лишь незначительная часть нуждавшихся смогла выехать на лечение за границу.

Организация также утверждает, что ограничения на поставки лекарств и медицинского оборудования, препятствия для эвакуации больных и восстановления системы здравоохранения являются частью модели действий, которую она квалифицирует как геноцид. Перемирие началось 10 октября 2025 года в рамках мирного плана, поддержанного президентом США Дональдом Трампом.

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