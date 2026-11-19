Заместитель министра обороны США по вопросам политики Элбридж Колби выразил недовольство украинскими ударами по целям в глубине России во время заседания в Брюсселе. Он покинул встречу до её завершения, а в Германии опасаются, что Вашингтон фактически встал на сторону Москвы.

На заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины заместитель главы Пентагона по вопросам политики заявил, что США выступают против ударов вглубь России. По его словам, они не помогают завершить войну и не сдерживают российское наступление на фронте.

После этого Колби покинул заседание, не выслушав закрытого доклада министра обороны Украины Евгения Хмары. В нем, по данным источника, речь шла о том, что удары вглубь России имеют важное значение для хода войны. Далее США на встрече представлял посол при НАТО Мэтью Витакер. По одной из версий, Колби спешил на самолет.

Заявление Колби удивило немецких, британских и других европейских чиновников, которые считают удары вглубь России эффективными.

«В той момент США были единственной страной, которая поддерживала российскую позицию, а не Украину и остальную коалицию», — рассказал изданию источник в Германии.

Собеседник также обратил внимание, что США сами наносят удары вглубь Ирана. Министр обороны Германии Борис Писториус ранее назвал заявления Колби «глупыми», а министр обороны Великобритании Уэс Стритинг заявил, что удары вглубь России ослабляют военную машину Путина.

Источник: The Telegraph

Зеленский в Рамштайне предложил партнерам обменять имеющиеся ракеты ПВО на будущие поставки.

Также президент Владимир Зеленский во время онлайн-выступления на 37-м заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате «Рамштайн» обратился к союзникам с призывом усилить Воздушные силы ВСУ дополнительными самолетами.

В Брюсселе в штаб-квартире НАТО 17 ноября стартовало 37-е заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате «Рамштайн». Встречу созвали Великобритания и Германия, которые являются сопредседателями группы.

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