Премьер-министр Австралии Энтони Албанизи в ходе саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) призвал российского диктатора Владимира Путина немедленно прекратить войну против Украины. Он также назвал российскую агрессию одной из причин серьезных проблем в мировой торговле.

Во время выступления на саммите АТЭС, который проходит в Китае, глава австралийского правительства обратился непосредственно к лидеру Кремля.

«Я прямо заявляю президенту Путину: остановите войну. Остановите её немедленно», — заявил Албанизи.

В The Guardian отметили, что такая прямая и жесткая риторика является довольно смелым шагом для австралийского премьера, который обычно более осторожно формулирует свои заявления.

Во время выступления премьер Австралии подчеркнул, что серьезное влияние на мировую торговлю в настоящее время оказывают два конфликта — война России против Украины и противостояние на Ближнем Востоке.

По словам Албанизи, боевые действия на Ближнем Востоке уже сказались на глобальной инфляции. Из-за этого стоимость жизни стремительно растет практически во всех странах мира.

В то же время аналогичное негативное влияние на мировую экономику оказывает и российская война против Украины, которая создает дополнительные препятствия для международной торговли и усугубляет экономические проблемы.

Об этом сообщает издание The Guardian.

В китайском Шэньчжэне 19 ноября президент США Дональд Трамп и президент Российской Федерации — государства-агрессора — Владимир Путин начали двусторонние переговоры. Встреча состоялась в ходе саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.

В Кремле раскрыли подробности переговоров президента США Дональда Трампа и Владимира Путина, которые состоялись в китайском Шэньчжэне 18 ноября. После двусторонней встречи лидеры не выступили с совместным заявлением для журналистов.

Читай нас в