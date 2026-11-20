В настоящее время Болгария не располагает достаточными техническими возможностями для обнаружения и уничтожения беспилотников в акватории Чёрного моря. Об этом заявил премьер-министр Румен Радев на конференции «Черное море 2026: Ближний Восток».

По словам главы правительства, имеющееся оборудование не позволяет Болгарии эффективно выявлять атаки дронов вдоль всего черноморского побережья. Время от времени страна получает помощь от патрульной авиации союзников, а сейчас вместе с партнерами работает над организацией более регулярного воздушного наблюдения за потенциальными угрозами.

Радев также раскритиковал политиков, которые не согласны с оценкой технических возможностей болгарской армии. Он сравнил их со сторонниками теории плоской Земли, пояснив, что один береговой радар не способен обнаружить низколетящий беспилотник на расстоянии 100 км, а тем более морской дрон с малой отражающей поверхностью.

Заявление премьера вызвало критику со стороны оппозиции. Лидер партии ГЕРБ Бойко Борисов назвал правительство «чемпионами по оправданиям» и поставил под сомнение эффективность оборонной системы страны, если она не способна сбивать беспилотники.

Бывший министр иностранных дел Даниэль Митов, со своей стороны, призвал Радева четко высказаться относительно происхождения дронов, атакующих суда в Чёрном море, и их принадлежности, сообщает БНР.

С начала октября в экономической зоне Болгарии были атакованы уже семь кораблей.

Видео: в Чёрном море у побережья Болгарии после атаки дронов затонул зерновоз.

В Болгарии на судне после удара дрона обнаружили человеческие останки — NDTV World.

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