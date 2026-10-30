Премьер-министр Великобритании Энди Бернем после саммита по передаче полномочий регионам призвал обеспечить скоординированный подход во всех частях Соединенного Королевства. Он подчеркнул, что Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия не должны остаться позади, пока Англия расширяет передачу полномочий региональным органам власти, сообщает Anadolu Agency.

Переговоры со Стормонтом

Бернем выразил разочарование из-за отсутствия на саммите первого министра и заместителя первого министра Северной Ирландии. В то же время он отметил, что обсуждения со Стормонтом продолжатся, чтобы распространить подобные подходы к передаче полномочий на все части страны.

По словам премьера, программа передачи полномочий в Англии быстро продвигается, а бюджет предусматривает дальнейшие меры по расширению полномочий регионов. Он заявил, что экономический рост не может ждать, а жители всех частей Великобритании должны увидеть улучшение ситуации с занятостью и уровнем жизни.

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Инновации и занятость молодежи

На саммите также обсуждали реиндустриализацию и поддержку трудоустройства. Одним из направлений может стать передача финансирования инноваций на региональный уровень. Шотландия и Уэльс должны самостоятельно определить структуру таких механизмов в своих странах, тогда как правительство Великобритании и децентрализованные правительства могут совместно поддерживать региональные структуры.

Отдельное внимание было уделено трудоустройству молодежи. Бернем заявил, что слишком много молодых людей в Шотландии, Уэльсе и Англии остаются без работы, поэтому поддержку занятости следует максимально приблизить к местному уровню. После заседания Национального экономического совета стороны должны продолжить обсуждение передачи Шотландии и Уэльсу дополнительных полномочий по поддержке занятости.

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