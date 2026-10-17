Премьер-министр Великобритании Энди Бернем во время мероприятия в Норт-Ланаркшире предложил предоставить регионам Шотландии более широкие полномочия, в частности передать на местный уровень часть функций по поддержке занятости. Он также призвал правительства Великобритании и Шотландии к более тесному сотрудничеству для улучшения государственных услуг, сообщает Anadolu Agency.

Предложение для регионов

Бернем назвал свою инициативу серьезным и искренним предложением, призванным передать больше контроля местным сообществам. По его словам, необходимо пересмотреть ресурсы и полномочия по принятию решений на региональном уровне в Шотландии, чтобы ни один городской регион не остался позади.

Премьер отметил, что процесс региональной деволюции должен происходить быстрее. Он предупредил, что отдельные шотландские города и городки могут отстать от регионов севера Англии, где региональные полномочия расширяются.

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Поддержка занятости

Бернем предложил передать Шотландии полномочия, связанные с работой Департамента труда и пенсий. Он выступил за локализованную модель поддержки занятости, подобную действующей в Англии, но адаптированную парламентом Шотландии.

Первый министр Шотландии Джон Суинни перед выступлением Бернема заявил, что заинтересован в конструктивном сотрудничестве с правительством Великобритании и поддерживает предоставление шотландскому парламенту как можно большего количества полномочий. Бернем призвал оба правительства сосредоточиться на практических решениях, а не на конституционных спорах. Он также отметил, что жители Шотландии, как и люди в Англии и других местах, страдают от кризиса стоимости жизни.

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