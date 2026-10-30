Премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил, что не собирается сдерживать свои высказывания в адрес Владимира Путина, несмотря на сообщения о призывах американских военных чиновников смягчить критику в адрес России.

По информации Reuters, представители Пентагона в течение последних недель якобы обращались к нескольким странам НАТО, в частности к странам Балтии, с просьбой более сдержанно высказываться об угрозе со стороны Москвы.

Михал подчеркнул, что попытки угодить российскому руководству не принесут свободы, а лишь унижение. В то же время он уточнил, что лично не получал от американской стороны таких требований.

«Я не буду сдерживаться: Путин — диктатор, убивающий женщин и детей», — заявил эстонский премьер.

Он также отметил, что Россия испытывает трудности на поле боя, а её города и порты становятся объектами атак.

Источник: Delfi

Эстония планирует построить около 150 бункеров в округе Ида-Виру на северо-востоке страны, вблизи границы с Российской Федерацией — государством-агрессором.

Эстония выделит дополнительные 10 миллионов евро на программу PURL, предназначенную для закупки американского вооружения для нужд Украины, увеличив свой общий вклад через этот механизм до 31 миллиона евро.

Эстония начала перебрасывать часть войск ближе к границе с Россией, опасаясь возможных провокаций со стороны Москвы.

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