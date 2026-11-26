Премьер-министр Эстонии Кристен Михал поддержал предложение увязать переговоры о долгосрочном бюджете Евросоюза с финансовой помощью Украине. Во время саммита ЕС в Брюсселе 26 ноября он заявил, что Украину ждет тяжелая зима, а Европа должна продолжать ее поддерживать. Михал также призвал не сокращать расходы на оборону, пока Россия усиливает гибридную войну.

Михал подчеркнул, что Украина должна чувствовать поддержку европейских партнеров, особенно в преддверии сложного зимнего периода. По его словам, Европа должна быть готова помочь Киеву и не оставлять его без поддержки. «Киев ждет адская зима. Украина должна знать, что Европа готова ее поддержать и прикрыть спину», — отметил премьер.

Он также обратил внимание на разницу между тем, как страны ЕС обсуждают финансовые расходы, и той ценой, которую Украина платит за противостояние российской агрессии. «Украина борется за нас. Мы лишь считаем евро, хотя нет ничего плохого в том, чтобы евро были подсчитаны. Украинцы проливают кровь. Поэтому мы должны сделать все, что в наших силах», — подчеркнул Михал.

Таким образом премьер Эстонии поддержал идею учитывать финансирование Украины в ходе переговоров о долгосрочном бюджете Евросоюза. Этот вопрос касается будущих расходов ЕС и того, какую помощь блок сможет предусмотреть для Украины на следующие годы.

Михал призвал не сокращать расходы на оборону

Отдельно эстонский премьер высказался по поводу европейской безопасности. Он предостерег от дальнейшего сокращения оборонных расходов на фоне усиления гибридной войны со стороны России. По словам Михала, страны Европы должны учитывать угрозы безопасности и сохранять достаточное финансирование обороны. Он связал этот вопрос с общей ситуацией в регионе и необходимостью поддерживать Украину.

Заявление прозвучало на фоне дискуссий о финансовой помощи Киеву. Ранее Reuters сообщал, что Венгрия, Словакия и Чехия отказались участвовать в финансировании кредита ЕС для Украины на 45 млрд евро.

В ходе переговоров о бюджете Евросоюза позиции стран-членов относительно помощи Украине остаются одним из важных вопросов. Михал призвал партнеров не сводить дискуссию только к подсчету средств и помнить, что Украина защищает не только собственную территорию. Об этом эстонский премьер заявил журналистам по прибытии на саммит Евросоюза в Брюсселе.

Президент Чехии Петр Павел раскритиковал намерение правительства Андрея Бабиша выступать против финансовой помощи Украине через бюджет ЕС.

Словакия не будет участвовать в новой кредитной программе Евросоюза для Украины на 45 млрд евро. Премьер-министр Роберт Фицо заявил, что Братислава не изменит своей позиции, несмотря на давление со стороны Германии. В то же время страна обещает продолжить гуманитарную помощь Украине, но отказывается участвовать в её военном финансировании.

Германия предложила Европейскому Союзу отказаться от требования единогласного одобрения новых кредитов для Украины. Еврокомиссия предлагает предусмотреть 100 млрд евро помощи Киеву в бюджете ЕС на 2028–2034 годы, общий объем которого может достичь 2 трлн евро.

Канада обсуждает возможность присоединиться к кредиту Европейского Союза в размере 90 млрд евро для поддержки Украины.

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