Премьер-министр Латвии Андрис Кульбергс раскритиковал решение Эстонии закрыть границу с Россией для транспорта. Он считает такой шаг ошибочным и связывает его с предвыборной обстановкой в Эстонии.

Отвечая на вопрос, планирует ли Латвия последовать примеру Эстонии и закрыть границу с РФ для транспортного сообщения, Кульбергс заявил, что такое решение Таллинна является ошибкой.

По словам латвийского премьера, закрытие границы не имеет смысла, если аналогичные меры одновременно не будут приняты всеми тремя прибалтийскими государствами.

В то же время Латвия в настоящее время готовится к возможному увеличению транспортного потока на своей границе с Россией.

Кульбергс также сообщил, что латвийская сторона рассматривает четыре возможных сценария дальнейших действий. Однако подробностей об этих вариантах премьер не раскрыл.

Об этом сообщает Delfi.

Напомним, Эстония с 1 декабря закрывает все пограничные переходы с Россией.

В Эстонии не против украинских атак на россиян в Прибалтике.

Латвия вслед за Эстонией готовится закрыть границу с Россией.

На российско-эстонской границе образовались большие очереди из людей, пытающихся попасть в Эстонию до запланированного закрытия пунктов пропуска. Только с российской стороны в списке на пересечение границы находятся более 300 человек. Об этом сообщают российские СМИ.

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