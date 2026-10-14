Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс заявил, что страна пока не может полностью запретить транзит зерна из Российской Федерации — государства-агрессора — или ввести запланированное 300-процентное повышение платы за использование железнодорожной инфраструктуры для таких грузов. Об этом он сказал после заседания правительства, сообщает LSM English.

Риск судебных исков

По словам Кулбергса, вопросы тарифов и транзита относятся к исключительной компетенции Европейского Союза. Латвия может действовать при определенных условиях, однако это связано с рисками. Членам правительства сообщили, что запрет транзита такого зерна может повлечь немедленные судебные иски на сумму от 200 до 800 млн евро.

Премьер также заявил, что российское зерно по-прежнему не находится под санкциями. По его утверждению, оно принадлежит не России, а компаниям из США, Швейцарии и Японии, которые также закупают зерно у фермеров стран Балтии.

Кулбергс отметил, что Литва участвует в похожем судебном деле на 12 млрд евро. По его словам, стране, вероятно, придется заплатить 450 млн евро в этом году в рамках этого спора.

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Обращение к Европейскому Союзу

Кулбергс сообщил, что на этой неделе поедет в Брюссель для обсуждения вопроса. На прошлой неделе он, премьер-министр Эстонии Кристен Михал и президент Литвы Гитанас Науседа направили совместное письмо председателю Европейского совета Антониу Коште и председательнице Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен. В нем они призвали запретить транзит российского зерна через ЕС.

По словам Кулбергса, Эстония ранее ввела национальные санкции, запрещающие транзит российского и белорусского зерна, однако на момент этого решения там не было заключенных транзитных контрактов. В Латвии, по его словам, такие контракты уже заключены на 300 тыс. тонн.

17 сентября Сейм Латвии в срочном порядке принял изменения в Закон о железной дороге, которые позволяют до конца года ускорить пересмотр инфраструктурных сборов за транзит зерна, станцией отправления которого в документах указана Россия. Эти положения будут действовать до 31 декабря 2026 года. Правительство также разрешило Продовольственно-ветеринарной службе отбирать образцы транзитного зерна и проверять в лабораториях заявленную страну происхождения.

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