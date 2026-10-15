В Японии премьер-министр Санаэ Такаити приняла отставку министра сельского хозяйства Кадзуо Яны, оказавшегося в центре нескольких скандалов, и назначила его преемником депутата нижней палаты парламента Арату Такебе. Такебе представляет округ на Хоккайдо, сообщает The Japan Times.

Отставка после скандалов

Яна подал в отставку после заседания бюджетного комитета нижней палаты парламента в среду. Он заявил, что скандалы отвлекают парламент и мешают ему выполнять обязанности министра. Он занимал должность всего месяц.

Один из скандалов касался майских высказываний Яны о сокращении бюджетных расходов для двух населенных пунктов, мэры которых его не поддержали. Другой был связан с бесплатной перевозкой сторонников автобусами во время избирательных кампаний, что могло нарушать закон о выборах на государственные должности.

На этой неделе также появилось сообщение, что Яна якобы платил сотрудникам своей избирательной кампании за телефонные обращения к избирателям с призывом голосовать за него. Это также могло быть нарушением избирательного законодательства. Политический комментатор Тэцуо Судзуки заявил, что вероятные нарушения избирательных правил стали серьезным ударом для правительства Такаити.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Вопросы к кадровым решениям

Отставка Яны усилила вопросы относительно его назначения на должность, несмотря на предыдущие споры. В 2024 году его на шесть месяцев отстранили от партийной должности в Либерально-демократической партии из-за неотражения ¥17,46 млн в отчетности о политических средствах. До последних скандалов ему уже приходилось отвечать на парламентские вопросы по этому делу.

Судзуки связал ситуацию с возможными недостатками проверки кандидатов в правительство, работой советников премьер-министра во время кризиса и процедурой формирования Кабинета министров. В августе Такаити разослала членам Либерально-демократической партии, которые как минимум дважды побеждали на выборах, письменный опрос о желаемых должностях в правительстве. После формирования нового Кабинета 17 сентября она заявила, что большинство назначений соответствуют пожеланиям самих политиков.

Задачи для нового министра

Объявляя о назначении Такебе, Такаити поручила ему развивать сельское, лесное и рыбное хозяйство, поддерживать развитие сельских и рыболовецких общин и укреплять продовольственную безопасность. Среди приоритетов она назвала использование новых технологий, в частности растительных фабрик, наземной аквакультуры и анализа спутниковых данных с помощью искусственного интеллекта.

Читай нас в