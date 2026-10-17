Премьер-министр Японии Санаэ Такаити в субботу сделала ритуальное подношение масакаки синтоистскому храму Ясукуни в Токио. Церемония состоялась в начале трехдневного осеннего фестиваля, который продлится до понедельника.

Подношение от имени премьер-министра

Такаити передала ритуальную подставку масакаки в качестве главы японского правительства. При этом ожидается, что она не посетит храм лично во время фестиваля. В апреле премьер-министр также не приезжала в Ясукуни на весенний фестиваль, а 15 августа — в годовщину капитуляции Японии во Второй мировой войне — не посещала храм.

Как сообщает The Japan Times, министр, отвечающий за стратегию роста, Минору Киути посетил Ясукуни в субботу. Ритуальные подношения также сделали спикер Палаты представителей Эйсуке Мори, председатель Палаты советников Масакадзу Сэкигути и министр здравоохранения Кеничиро Уэно.

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Противоречивое значение храма

Храм Ясукуни чтит погибших в войнах, в том числе военных преступников класса А. Китай и Южная Корея рассматривают его как символ японского милитаризма военного времени. Такаити ранее посещала храм во время фестивалей, в том числе когда была министром, однако не делала этого после осеннего фестиваля в октябре прошлого года, незадолго до вступления в должность премьер-министра.

15 августа Такаити молилась в направлении Ясукуни с парковки возле зала «Ниппон Будокан», где участвовала в национальной церемонии в годовщину войны.

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