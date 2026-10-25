В Великобритании премьер-министр Энди Бернем заявил, что хочет провести с общественностью честную и основанную на фактах дискуссию о возможном возвращении свободы передвижения между Соединенным Королевством и Европейским Союзом. Этот вопрос рассматривается в рамках планов нового формата отношений Лондона с Брюсселем, сообщает The Guardian.

Варианты отношений с ЕС

Бернем ранее говорил, что новое соглашение с ЕС потенциально может означать полное возвращение Великобритании в Европейский Союз. Среди других вариантов, которые он обсуждал, — вступление в единый рынок ЕС или в таможенный союз. Членство в едином рынке потребовало бы согласия на свободу передвижения, а оба варианта предполагали бы соблюдение определенных правил ЕС.

В то же время премьер-министр ранее подтверждал приверженность положениям предвыборного манифеста Лейбористской партии 2024 года, которые исключали возвращение свободы передвижения, членство в едином рынке и таможенном союзе. По данным издания, фундаментальные изменения в отношениях с ЕС, вероятно, придется отложить до следующих всеобщих выборов, ожидаемых до 2029 года.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Миграция и саммит в Брюсселе

Бернем признал, что свобода передвижения была связана со значительными трудностями. В то же время он предположил, что характер европейской миграции за последнее десятилетие изменился, и подчеркнул разницу между миграцией, при которой люди приезжают в страну, а затем возвращаются домой, и нынешней ситуацией.

20 ноября Бернем должен встретиться с руководством ЕС на саммите в Брюсселе. Он также заявил о взаимных преимуществах свободы передвижения для британцев, в частности молодых людей, которые хотят пожить в Европе. В то же время премьер сказал, что не может представить себе рекомендацию о вступлении Великобритании в Шенгенскую зону или отказе от фунта стерлингов в пользу евро.

Лидер Reform UK Найджел Фараж назвал заявления премьера предательством избирателей, поддержавших Brexit. Теневой министр внутренних дел от Консервативной партии Крис Филп заявил, что возвращение свободы передвижения означало бы потерю контроля над границами.

Читай нас в