В Пакистане премьер-министр Шехбаз Шариф обсудил по телефону с лидером партии «Джамиат улема-и-ислам — Фазл» (JUI-F) Мауланой Фазлуром Рехманом возможность снижения напряженности между федеральным правительством и властями провинции Хайбер-Пахтунхва. Как сообщает Dawn, глава правительства пригласил Рехмана на встречу в резиденции премьер-министра, и тот принял приглашение.

В канцелярии премьера заявили, что переговоры должны состояться в ближайшее время. Шариф также поздравил Рехмана с совершением умры — малого паломничества в Мекку.

Попытка восстановить диалог

Телефонный разговор состоялся на фоне контактов Рехмана с оппозицией. Переговоры 3 октября между федеральными властями и оппозиционным альянсом «Техрик-и-Тахафуз-и-Аин-и-Пакистан» завершились без договоренностей. Одним из главных предметов разногласий была антитеррористическая политика.

Представитель JUI-F Аслам Гаури заявил, что Рехман выступает не посредником, а фасилитатором диалога. По его словам, приоритетом партии является возвращение сторон за стол переговоров. JUI-F также призвала созвать в здании парламента многопартийную конференцию для обсуждения политических вопросов и вопросов безопасности.

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Депутат Национальной ассамблеи от PTI Джунаид Акбар ранее подтвердил, что Рехман предложил содействовать преодолению тупика между правительством и оппозицией. Он отметил, что PTI открыта к такому участию, хотя конкретной модели переговоров Рехман не предлагал.

Спор вокруг безопасности провинции

Федеральное правительство, возглавляемое партией PML-N, и провинциальная администрация Хайбер-Пахтунхвы от PTI находятся в конфликте по нескольким вопросам, прежде всего по противодействию терроризму. PTI заявляет, что ее отстраняют от принятия решений в сфере безопасности провинции; федеральные власти это отрицают.

Федеральные министры также критиковали PTI за подготовку протестного марша в Исламабад в условиях вызовов безопасности в Хайбер-Пахтунхве. Министр информации Аттаулла Тарар обвинил провинциальные власти в ненадлежащем управлении и заявил, что средства на развитие, по его утверждению, тратятся на организацию протестов.

Отдельно Шехбаз Шариф встретился с президентом Асифом Али Зардари. Стороны обсудили общую политическую ситуацию и безопасность в стране, а также согласовали проведение отдельных заседаний Национальной ассамблеи и Сената 13 октября.

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