В Польше премьер-министр Дональд Туск заявил, что у него есть две кандидатки на замену министра Катажины Пельчиньской-Наленч, которая решила покинуть правительство. Обе претендентки на должность — женщины, сообщает Interia.

Реакция главы правительства

В разговоре с журналистами Туск сказал, что ожидал звонка от министра перед ее уходом из правительства. По его словам, она могла бы сообщить, что ей надоела эта работа.

Премьер также отметил, что сотрудничество с Пельчиньской-Наленч долгое время не было легким. Он подчеркнул, что трудности во взаимодействии касались не только его лично.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Работа коалиции

По впечатлению Туска, Пельчиньская-Наленч политически очень растеряна. В то же время глава правительства заявил, что ее решение покинуть правительство не будет иметь значения для дальнейшей работы правящей коалиции.

Туск назвал обе кандидатуры очень сильными. В сообщении Interia имена возможных преемниц министра не приводятся.

Читай нас в