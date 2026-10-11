Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф поручил задержать мужчину, подозреваемого в мошенничестве в отношении студентки Лаибы Айяз после ее смерти в Исламабаде. Глава правительства встретился с начальником полиции Исламабада Мохаммадом Сохаилом Чаудри и главным комиссаром города Сохаилом Ашрафом, сообщает Dawn.

Столичная полиция зарегистрировала дело против подозреваемого по статьям 322 и 34 Уголовного кодекса Пакистана после жалобы отца студентки Мохаммада Айяза. По данным полиции, семья сообщила об исчезновении девушки и ее тяжелом психологическом состоянии. После анализа данных телефонных звонков и геолокации тело Лаибы нашли на огороженной территории зеленой полосы возле воскресного базара в секторе G-10 Исламабада.

Расследование FIA

Федеральное следственное агентство Пакистана начало расследование и проводит рейды, чтобы установить местонахождение и задержать подозреваемого. Директор зоны FIA в Исламабаде также посетил семью погибшей и собрал информацию об обстоятельствах дела.

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По версии FIA, мужчина завоевал доверие семьи, ложно представляя свою личность и профессиональный статус. Он не был зарегистрированным визовым агентом, однако заявлял, что работает бухгалтером в Верховном суде Пакистана. Позднее, по данным ведомства, он предоставлял противоречивые сведения о своей личности и работе.

Деньги за трудоустройство и поступление

В FIA заявили, что подозреваемому передали 550 тыс. рупий якобы для трудоустройства брата Лаибы, а еще 7,2 млн рупий — якобы для ее поступления в Гарвардский университет в США. Агентство проверяет платежи и заявления, связанные с этим делом.

Лаиба недавно получила степень бакалавра в Международном исламском университете Исламабада. По данным следствия, в предполагаемом мошенничестве могла участвовать женщина-сообщница. Правоохранители получили для проверки визовые документы, которые, по их данным, передавал подозреваемый; его внесли в стоп-лист, чтобы не допустить выезда из страны. Результаты судебно-медицинской экспертизы пока ожидаются.

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