Премьер-министр Польши Дональд Туск вместе с шестью европейскими лидерами подписал обращение с призывом не выдавать визы спортсменам из Российской Федерации — государства-агрессора — и Беларуси для участия в соревнованиях на территории Европейского Союза. Об этом сообщает RMF24.

Обращение к руководству ЕС

Письмо адресовали председателю Европейского совета Антониу Коште и председательнице Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен. Помимо Туска, его подписали премьер-министры Дании, Эстонии, Финляндии, Швеции и Латвии, а также президент Литвы.

Авторы обращения считают, что Кремль воспримет допуск российских и белорусских спортсменов к европейским соревнованиям как победу. По их мнению, это также будет означать постепенное принятие российской агрессии против Украины.

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Предложения по визовым правилам

Европейские лидеры предлагают закрепить общие правила в визовых рекомендациях ЕС. Они отметили, что изменение Визового кодекса потребует времени, поэтому призывают к безотлагательным действиям. Свою позицию они планируют представить на ближайшем саммите Европейского Союза в конце недели.

Инициативы в рамках санкций

Накануне Урсула фон дер Ляйен представила 22-й пакет санкций против России. Среди предложенных ограничений — запрет на участие в спортивных мероприятиях на территории ЕС для российских команд и спортсменов, выступающих под российским флагом.

Также Брюссель предлагает запретить демонстрацию официальной российской символики, ограничить поступление средств от российских спонсоров в европейские спортивные и культурные организации и не допускать россиян к руководящим органам европейских спортивных федераций. Для вступления санкций в силу их должны единогласно одобрить все государства-члены ЕС.

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