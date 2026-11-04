Премьер-министр Польши Дональд Туск во время совместной пресс-конференции с главой правительства Чехии Андреем Бабишем посоветовал президенту США Дональду Трампу не злоупотреблять вето как способом управления. Об этом сообщает RMF24.

Комментарий Туска о выборах в США

Туск комментировал предварительные результаты выборов в Конгресс США. По данным RMF24, Республиканская партия президента Трампа потеряла большинство в обеих палатах Конгресса в пользу Демократической партии.

Польский премьер заявил, что в Америке победила демократия, и выразил надежду, что это стабилизирует ситуацию в регионе. Он также подчеркнул, что Трамп остается президентом США.

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Ссылаясь на собственный опыт в Польше, Туск отметил, что вето — это последнее, что может помочь хорошей политике. Он назвал приоритетами польского правительства максимально тесный союз с США, более реалистичную и ориентированную на безопасность политику Европы, а также вооружение и развитие польской армии.

Заявления Трампа и прогноз Бабиша

Как сообщает RMF24, Трамп заявил, что примет результаты выборов и поздравил демократов. В то же время он объявил о намерении накладывать вето на их предложения.

Бабиш, со своей стороны, предположил, что до завершения срока полномочий Трампа демократы будут блокировать его законодательные планы в Конгрессе. По мнению главы чешского правительства, это может привести к определенному параличу американской политики.

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