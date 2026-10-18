Премьер-министр Польши Дональд Туск после саммита Европейского совета в Брюсселе заявил, что Польша не будет повторять ошибки других европейских государств в миграционной политике и не будет за них платить. Об этом он написал в соцсети X, сообщает RMF24.

Заявление о миграционной политике

По словам Туска, Польша проводит собственную политику в отношении миграции и предоставления убежища. Премьер заявил, что власти страны жёстко защищают границу от нелегальной миграции, не принимают заявления и депортируют людей, нарушающих польское законодательство.

«Польша не повторит ошибок, которые допустили другие европейские государства, и не будет за них платить», — написал глава польского правительства. Он также подчеркнул, что в вопросах безопасности польские власти будут действовать «бескомпромиссно».

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Встречи в Брюсселе

Туск заявил, что озвучил эту позицию европейским лидерам в Брюсселе. Во время визита он встретился с руководителями государств Вышеградской группы, а также участвовал во встречах группы «Друзья сплочённости», формата Northern Nine и Европейской народной партии.

Польский премьер также провёл встречу с главой Европарламента Робертой Мецолой и президентом Украины Владимиром Зеленским. По приглашению премьер-министров Италии, Дании и Нидерландов Туск принял участие в неформальной встрече по вопросам миграции, а позднее — в рабочей сессии Европейского совета.

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