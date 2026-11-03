В Швеции спикер парламента Андреас Норлен поручил исполняющему обязанности премьер-министра Ульфу Кристерссону попытаться сформировать новое правительство. Ему предоставили одну неделю на переговоры о создании правительства большинства, сообщает The Local Sweden.

Расклад сил в парламенте

Кристерссон возглавляет временное правительство после поражения его правого блока на парламентских выборах 13 сентября. Левоцентристский оппозиционный блок получил 176 мест в парламенте, тогда как правый блок Кристерссона, в который входят антимиграционные «Шведские демократы», имеет 173 мандата.

Четыре партии левоцентристского блока уже несколько раз пытались договориться о формировании правительства, однако не достигли результата. Сам Кристерссон признал, что создать большинство будет сложно, поскольку распределение мест в парламенте не изменилось.

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Предыдущие попытки

Ранее депутаты отклонили кандидатуру лидера Партии центра Элизабет Танд Рингквист на должность премьер-министра. Перед голосованием она сообщила спикеру, что не смогла сформировать правительство с участием левых и правых партий.

Политические разногласия мешают обоим блокам получить необходимую поддержку. Хотя левоцентристские партии вместе имеют большинство, Партия центра отказывается сотрудничать с социалистической Левой партией. В то же время Левая партия настаивает, что поддержит левое правительство только при условии собственного участия в нем.

Голосование по кандидатуре Танд Рингквист стало вторым голосованием по кандидатуре премьер-министра. 15 октября парламентарии также отклонили кандидатуру лидера Социал-демократической партии Магдалены Андерссон. Спикер парламента может вынести на голосование до четырех кандидатур премьер-министра, после чего должны быть назначены новые выборы.

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