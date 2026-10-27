Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон скептически оценил перспективы телефонного разговора президента Финляндии Александра Стубба и премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стьоре с Владимиром Путиным.

Он заявил, что предыдущие контакты европейских лидеров с Россией не дали значительных результатов.

По словам Кристерссона, действия России на местах не свидетельствуют о её стремлении к миру. Он подчеркнул, что Москва, по его мнению, стремится к подчинению, а не к мирному урегулированию.

Шведский премьер подчеркнул, что мир должен быть достигнут на условиях Украины.

Ранее Стубб и Стьоре сообщили о телефонном разговоре с Путиным 27 октября. По словам президента Финляндии, беседа была откровенной и деловой. Скептицизм относительно результативности контакта также выразила премьер-министр Дании Метте Фредериксен.

Источник: SVT Президент Украины Владимир Зеленский беседует с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере после их переговоров с Владимиром Путиным. Об этом сообщили в Офисе президента Украины. Ранее Зеленский оценил перспективы новых мирных переговоров с Россией. До этого помощник российского диктатора Юрий Ушаков заявил, что переговоры по урегулированию войны в Украине планируется провести в первой половине ноября в Абу-Даби в трехстороннем формате с участием Украины, США и России. Также Ушаков заявил, что Россия, США и Китай начали готовить трехстороннюю встречу Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина. По словам помощника Путина, Москва, Вашингтон и Пекин якобы уже готовы к её проведению.

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