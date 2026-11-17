В Польше премьер-министр Дональд Туск сообщил, что правительство решило заморозить цены на газ для индивидуальных потребителей и домохозяйств. Цена будет удерживаться на уровне 197,29 злотого за мегаватт-час, сообщает RMF24.

Цена газа для домохозяйств

Туск заявил о решении перед заседанием Совета министров. По его словам, цены на газ систематически растут из-за войны и кризиса в Ормузском проливе.

Премьер отметил, что сейчас газ на европейской бирже стоит около 100 евро, или более 450 злотых за мегаватт-час. Он назвал это самой высокой ценой более чем за год.

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Цены на электроэнергию

Туск также сообщил о сохранении программы «Ceny Paliw Niżej». Кроме того, по его словам, правительство продолжит работать над вопросом цен на электроэнергию, чтобы поляки могли избежать ценового шока поздней осенью и зимой.

Как пишет RMF24, в тот день Сейм начал трехдневное заседание, а около полудня состоялось заседание Совета министров под председательством Туска.

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