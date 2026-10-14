Премьер-министр Венгрии объявил о первой официальной встрече с Зеленским 16 октября

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр сообщил, что в пятницу, 16 октября 2026 года, он проведет первые официальные двусторонние переговоры один на один с президентом Украины Владимиром Зеленским. Встреча состоится в Брюсселе в рамках саммита Европейского Союза, который пройдет 15–16 октября.

Согласованию этого саммита предшествовало полугодовое обсуждение повестки дня и места проведения переговоров. В апреле и июне венгерская сторона предлагала организовать встречу в Берегово на Закарпатье, однако украинские дипломаты настаивали на проведении первого раунда в одной из столиц или в Брюсселе. В июле во время саммита НАТО в Анкаре стороны предварительно согласовали проведение диалога в Киеве или Будапеште с последующим визитом в Закарпатье, однако в качестве окончательного места проведения был выбран Брюссель.

Об этом Мадьяр написал в Facebook.

Верховная Рада приняла закон, регулирующий право детей из числа национальных меньшинств и коренных народов на обучение на родном языке. При этом они обязаны изучать украинский язык. Документ поддержали 266 народных депутатов.

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр положительно отреагировал на законопроект об обучении на языках национальных меньшинств, зарегистрированный в Верховной Раде. По его словам, документ укрепляет правовые гарантии получения образования на венгерском языке и образовательные права венгерской общины в Украине.

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