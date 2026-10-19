Премьер-министр Японии Санаэ Такаити 19 октября заявила, что правительство не исключает выпуска государственных облигаций для финансирования двухлетнего снижения потребительского налога, запланированного с апреля следующего года. Об этом сообщает Channel NewsAsia.

Финансирование снижения налога

Выступая в парламенте, Такаити заявила, что власти будут стремиться к стабильному снижению соотношения государственного долга к валовому внутреннему продукту. Для этого правительство будет пересматривать расходы и контролировать объем ежегодного выпуска облигаций.

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В то же время премьер-министр подчеркнула, что возможность выпуска облигаций для привлечения средств не отвергается. По ее словам, укрепление японской экономики также может повысить доверие рынков к иене.

Сбор на продукты

Правительство Японии планирует с апреля следующего года на два года снизить 8-процентный сбор на продукты питания. Этот шаг должен смягчить влияние роста стоимости жизни на домохозяйства.

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