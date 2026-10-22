Президент Чехии Петр Павел считает, что договоренность Дональда Трампа о поставках российского дизельного топлива в США ослабила давление на Кремль и затруднила достижение перемирия между Россией и Украиной.

По словам Павела, скоординированные санкции США и Европы против российской нефти, олигархов и промышленности заставляли Москву испытывать экономическое давление. Однако новое соглашение дало России возможность передохнуть.

Чешский президент также поддержал Владимира Зеленского на фоне критики со стороны Трампа и подчеркнул, что именно Россия начала войну против Украины.

Павел считает, что американский президент больше сосредоточен на экономических интересах США, чем на противостоянии демократии и автократии. В то же время он не исключил возобновления закупок российской нефти европейскими странами в будущем — при условии, что Россия будет уважать суверенитет и границы других государств.

Источник: Politico.

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