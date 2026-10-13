Президент FIFA Джанни Инфантино может сохранить должность после выборов в марте, поскольку его оппоненты пока не нашли влиятельного кандидата для борьбы за руководство мировым футболом. Об этом сообщает Dawn со ссылкой на AFP.

56-летний швейцарец стремится переизбраться на четвертый и последний срок. После презентации и быстрого сворачивания плана по привлечению частных инвестиций в чемпионат мира он утратил поддержку ряда футбольных ассоциаций. В то же время Инфантино сохраняет ключевую поддержку в Африке и Южной Америке.

Поиск кандидата

План FIFA Forward Enterprise, о котором стало известно в июле, предусматривал создание коммерческой дочерней структуры для управления крупнейшими турнирами FIFA, в том числе чемпионатом мира. Два жестких критика Инфантино — президент УЕФА Александер Чеферин и, по данным AFP, глава КОНКАКАФ Виктор Монтальяни — решили или, в случае Монтальяни, как сообщается, планируют переизбираться на нынешние должности, а не баллотироваться на пост президента FIFA.

Кандидаты должны заявить о выдвижении до 18 ноября. Маркетинговый стратег Терренс Бернс, работавший с двумя успешными заявками на проведение чемпионата мира, сказал AFP, что Инфантино занимает сильные позиции. Бывший руководитель маркетинга Международного олимпийского комитета Майкл Пейн отметил, что отсутствие серьезного соперника стало неожиданностью.

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Жалобы и судебные иски

Критики Инфантино также инициировали юридические процедуры в США и подали официальные жалобы в комитеты FIFA. Глава Норвежской футбольной федерации Лизе Клавенесс, давно критикующая Инфантино, отказалась участвовать в выборах.

Клавенесс и норвежская федерация обратили внимание на три вопроса, общей темой которых, по данным AFP, является дружба Инфантино с президентом США Дональдом Трампом. Венчурная компания Джоша Кушнера, брата Джареда Кушнера — зятя Трампа, — должна была стать главным инвестором FIFA Forward Enterprise.

Бернс назвал крупнейшим риском для Инфантино иск УЕФА в американских судах о доступе к документам, связанным с FIFA Forward Enterprise. FIFA активно оспаривает требования по этому делу. Пейн также считает, что отсутствие поддержки со стороны футбольных ассоциаций Испании, Франции и Англии может навредить президенту FIFA.

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