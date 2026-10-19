Президент Франции Эммануэль Макрон 19 октября прибыл в Кувейт, откуда начал поездку по четырем странам Персидского залива. Об этом сообщает Anadolu Agency. По данным Кувейтского информационного агентства KUNA, он должен провести переговоры с эмиром Кувейта шейхом Мишаалем аль-Ахмадом аль-Джабером ас-Сабахом об укреплении двусторонних отношений.

Маршрут поездки

Французское президентство ранее сообщило, что турне Макрона продлится с 19 по 21 октября. После Кувейта он также посетит Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн и Катар.

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Среди тем переговоров определены региональная стабильность, свобода судоходства через Ормузский пролив и энергетическая безопасность. Поездка проходит на фоне усиления напряженности в регионе и перебоев в морском движении через Ормузский пролив, через который проходит значительная доля мировых поставок нефти.

Сотрудничество Кувейта и Франции

Кувейтское информационное агентство KUNA назвало официальный визит французского президента важной вехой в отношениях двух государств, которые поддерживают дипломатические связи с 1961 года — после обретения Кувейтом независимости. Страны сотрудничают в сферах обороны, безопасности, торговли, инвестиций и образования. Франция также сохраняет военное присутствие в регионе Персидского залива и имеет давние оборонные партнерства с несколькими государствами региона.

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