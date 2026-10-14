Президент Колумбии Абелардо де ла Эсприэлья уволил командующего полицией Санта-Марты полковника Джейсона Хайра Лопеса Пуэрто после побега 41 задержанного из полицейского изолятора в городе. Побег произошел около часа ночи 12 октября. Об этом сообщает The Rio Times.

Среди сбежавших был Марио Алехандро Мендес Агилар, известный под псевдонимом Монголо. Власти называют его одним из руководителей вооруженной группировки Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, или ACSN, также известной как Los Pachenca. Его вина не установлена. Объясняя кадровое решение, президент также упомянул блокировку дороги в Тасахере, с которой полиция не справилась, и заявил, что в его правительстве нет места трусости.

Розыск сбежавших

Власти департамента Магдалена объявили вознаграждение до 50 млн колумбийских песо за Монголо и еще одного сбежавшего по прозвищу Эль Гуахиро. Мэр Санта-Марты Карлос Пинедо Куэльо вечером 13 октября сообщил, что 12 сбежавших повторно взяли под стражу, а 29 оставались на свободе.

Побег произошел на фоне операции правительства против ACSN. В сентябре де ла Эсприэлья отказался от переговоров с группировкой, а после объявленной ею вооруженной забастовки приказал усилить военное присутствие в Санта-Марте. По данным The Rio Times, президент сообщал о 2 500 сотрудниках сил безопасности в городе и 23 задержаниях предполагаемых участников группировки.

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Операция против ACSN

Правительство предлагает 3 млрд колумбийских песо за сведения, которые приведут к лидеру ACSN Фреди Кастильо Каррильо, известному как Пиночо. Власти считают его главным руководителем группировки.

13 октября президент заявил, что полиция и военные, сотрудничавшие с Управлением по борьбе с наркотиками США, изъяли возле национального парка Тайрона около тонны кокаина. Он связал эту партию с ACSN.

Правозащитник Лербер Димас Васкес сказал El Espectador, что побег мог быть связан с поспешным переводом задержанных во временный центр, не готовый к их размещению. Исследователь конфликтов Луис Фернандо Трехос, в свою очередь, заявил изданию, что инцидент продемонстрировал нехватку возможностей у городских властей.

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