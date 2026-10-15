Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён призвал государственные органы срочно разработать чрезвычайные меры по противодействию насильственным преступлениям после серии нападений в стране. Во время еженедельного совещания с помощниками он заявил, что власти должны действовать с решимостью, сопоставимой с объявлением войны таким преступлениям, сообщает Korea Herald.

Нападение в Инчхоне

Одним из поводов для заявления стало нападение с ножом в крупном торговом комплексе в районе Куволь-дон города Инчхон. В результате инцидента, произошедшего во вторник, пострадали восемь человек. Среди них — женщина в возрасте около 20 лет, которая после экстренной операции оставалась без сознания.

По данным издания, 59-летний подозреваемый ранее отбыл четырехлетний срок заключения за попытку убийства бывшей жены. В момент нападения он носил электронный браслет для контроля. Ли в тот же вечер посетил полицию Инчхона и призвал направить все имеющиеся ресурсы на предотвращение насильственных преступлений и оперативное реагирование на такие случаи.

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Проверка механизмов защиты

Президент предложил создать межведомственную рабочую группу для борьбы с преступлениями, связанными с домашним насилием, насилием в отношениях или на работе, а также с неизбирательными нападениями на незнакомых людей. Он также поручил проверить, не имеют ли действующие механизмы предотвращения преступлений и защиты потерпевших критических пробелов.

Отдельно Ли распорядился оценить, надлежащим ли образом работают защитные устройства, предоставляемые потерпевшим, и достаточно ли власти контролируют лиц с высоким риском насилия, в том числе тех, кто обязан носить электронные браслеты. Он призвал усилить кадровые, организационные и технические возможности служб экстренного реагирования.

После других тяжелых инцидентов в Сеуле и на острове Чеджу Национальное полицейское агентство распорядилось провести общенациональную проверку дел, связанных со сталкингом, насилием во время свиданий и домашним насилием, в том числе на предмет наличия надлежащих мер защиты потерпевших.

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