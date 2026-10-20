Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва намерен разрешить судам доступ к своим банковским и телефонным данным, а также к данным членов своей семьи. Кампания политика сообщила об этом 19 октября, менее чем за неделю до второго тура президентских выборов в Бразилии, назначенного на 25 октября.

Условие для соперника

Как сообщает The Rio Times, представитель кампании Лулы Камилу Сантана заявил, что такой шаг зависит от готовности сенатора от Рио-де-Жанейро Флавиу Болсонару предоставить аналогичный доступ к своим данным и данным своей семьи.

Документы планируют передать председателю Высшего избирательного суда Бразилии Кассиу Нунесу Маркесу и председателю Федерального верховного суда Эдсону Факину. В видео в Instagram Лула заявил, что готов оформить соответствующие разрешения в отношении себя и своих детей, если Болсонару согласится сделать это в отношении своих родителей и братьев. По данным издания, Лула дал сопернику неделю на ответ.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Спор перед голосованием

Лула впервые поднял эту тему во время дебатов второго тура на телеканале Band 18 октября. Он спрашивал Болсонару о предполагаемых связях с бывшим банкиром Даниэлем Воркару. Болсонару, в свою очередь, поднял вопрос о лоббистке Роберте Луксингер, которую, по данным CNN Brasil, связывают с делом о мошенничестве в системе социального страхования INSS.

На момент публикации Флавиу Болсонару не взял на себя публичное обязательство открыть собственные записи. Также неизвестно, подписал ли Лула уже документы, когда они будут переданы в два суда и согласятся ли суды открыть банковские и телефонные записи.

Читай нас в