Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва 16 октября на предвыборном митинге в Жуис-ди-Форе заявил, что сторонники Болсонару могут вернуть шестидневную рабочую неделю в случае победы на президентских выборах, сообщает The Rio Times. Второй тур голосования в стране запланирован на 25 октября, соперником Лулы является сенатор Флавиу Болсонару.

Новая норма о рабочем времени

В тот же день Конгресс Бразилии промульгировал конституционную поправку, сокращающую максимальную продолжительность рабочей недели с 44 до 40 часов. Она также предусматривает два оплачиваемых выходных дня в неделю, один из которых преимущественно должен приходиться на воскресенье, без снижения заработной платы.

Новые правила будут вводиться поэтапно: первое сокращение рабочего времени должно произойти примерно через два месяца после вступления поправки в силу, а завершающий этап — ориентировочно через год.

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Позиция Флавиу Болсонару

Лула также раскритиковал ранее предложенную Флавиу Болсонару модель гибкого трудового договора, по которой оплата зависела бы от отработанных часов. По данным издания, такой подход предполагал бы пропорциональное сокращение зарплаты, отпускных, 13-й зарплаты и взносов в фонд FGTS в случае сокращения рабочего времени.

В то же время 13 октября Флавиу Болсонару заявил, что поддержит поправку о прекращении графика 6×1, поскольку этого хочет большинство бразильских работников. The Rio Times отмечает, что не зафиксировала ответа его кампании на заявление Лулы о возможной отмене новой нормы.

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