Президент Мальдив Мохамед Муаззу посетит Пакистан 20–22 октября по приглашению премьер-министра Шехбаза Шарифа. Визит станет первым государственным визитом президента Мальдив в Пакистан за 11 лет и пройдет в год 60-летия установления дипломатических отношений между странами.

Как сообщает The Express Tribune, Муаззу будут сопровождать первая леди Саджида Мохамед, министры и высокопоставленные чиновники. Президент Мальдив встретится с президентом Пакистана Асифом Али Зардари, который устроит в его честь государственный банкет, а также проведет переговоры в узком и расширенном форматах с Шехбазом Шарифом.

Повестка переговоров

Стороны планируют рассмотреть весь спектр двусторонних отношений и возможности углубления сотрудничества в торговле, инвестициях, здравоохранении, образовании, туризме и сельском хозяйстве. Среди заявленных тем также оборона, морская безопасность, изменение климата и контакты между гражданами двух стран.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Лидеры также должны обменяться мнениями по региональным и международным вопросам, представляющим взаимный интерес.

Бизнес-форум и возможные соглашения

В рамках визита запланирован Пакистано-мальдивский бизнес-форум. Его цель — активизировать контакты между деловыми кругами обеих стран и найти новые возможности для торговли и инвестиций.

Внешнеполитическое ведомство Пакистана ожидает подписания ряда соглашений и меморандумов о взаимопонимании в различных сферах двустороннего сотрудничества. В сентябре Пакистан также посещал спикер Народного меджлиса Мальдив Абдул Рахим Абдулла; тогда стороны договорились укреплять межпарламентское взаимодействие и контакты между гражданами.

Читай нас в