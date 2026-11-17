Президент Монголии Ухнаагийн Хурелсух заявил о намерении покинуть свой пост после обвинений в получении финансовой выгоды от государственного железнодорожного проекта. Глава государства также пообещал сотрудничать со следствием.

О своём решении Хурелсух объявил во вторник, 17 ноября. Днём ранее оппозиционная Демократическая партия обвинила президента в получении неправомерной финансовой выгоды от правительственного проекта по строительству железной дороги.

В ответ монгольский лидер заявил, что готов сотрудничать со следователями для выяснения обстоятельств дела.

В то же время объявление о намерении уйти в отставку не означает немедленного прекращения президентских полномочий. По информации Associated Press, решение вступит в силу после его утверждения парламентом Монголии — Великим государственным хуралом.

Ухнаагийн Хурелсух стал президентом Монголии в 2021 году. Его избрание произошло на фоне укрепления позиций Монгольской народной партии, которая также получила большинство в парламенте.

К этой же политической силе принадлежит и премьер-министр страны.

Как отмечает Associated Press, в последние годы внутри партии усилилась борьба за влияние. Политическая нестабильность отразилась на работе правительства: за девять месяцев в Монголии сменились три премьер-министра.

Заявление президента о намерении покинуть пост прозвучало на фоне очередной политической напряжённости в стране и обвинений, связанных с государственным железнодорожным проектом.

Об этом сообщает издание Associated Press.

Напомним, президент Парагвая Сантьяго Пенья в четверг, 5 ноября, объявил об отставке с поста на фоне масштабного финансового кризиса, вызванного прекращением работы Ueno Bank из-за кризиса платежеспособности.

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