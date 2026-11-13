В Польше президент PZPN Цезарий Кулеша заявил, что у главного тренера национальной футбольной сборной Яна Урбана действует контракт. Как сообщает Interia Sport, Кулеша отказался комментировать слухи о возможной смене тренера перед ближайшими матчами команды.

Заявление перед матчами Лиги наций

Глава PZPN отметил, что считает неуместным высказываться о будущем тренера накануне игр. Он также сказал, что рассчитывает на победы сборной Польши в двух ближайших встречах.

Заявление прозвучало в пятницу, за день до выездного матча Польши против Румынии в Лиге наций. После этого, во вторник, польская команда должна сыграть со Швецией на стадионе Tarczyński Arena во Вроцлаве.

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Результаты команды

По данным издания, после обнадёживающего начала работы Урбана сборная Польши проиграла Швеции со счётом 2:3 в финале плей-офф чемпионата мира. В товарищеских матчах команда уступила Украине 0:2 и сыграла вничью с Нигерией — 2:2.

В четырёх матчах Лиги наций против Боснии и Герцеговины, Швеции и Румынии сборная Польши набрала четыре очка. Interia Sport пишет, что на фоне этих результатов часть экспертов начала критиковать решения тренера, в частности его кадровый выбор и действия во время матчей. Швеция дважды обыграла Польшу в течение нескольких месяцев.

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