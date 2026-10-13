Президент Индонезии Прабово Субианто пообещал направить 200 насосов для перекачки воды для тушения лесных и земельных пожаров в Центральном Калимантане. Самая сложная ситуация сложилась в национальном парке Танджунгпутинг, где огонь затронул более 500 гектаров. Об этом сообщает Channel NewsAsia со ссылкой на стенограмму совещания, которое возглавил индонезийский президент.

Низкая видимость ограничила полеты

По словам командующего региональным военным округом генерал-майора Зайнула Арифина, тушение пожаров в регионе осложняют болотистая местность, плохая видимость и присутствие диких животных. Очаги огня разбросаны по заболоченным участкам, куда технике трудно добраться.

Видимость в районе Танджунгпутинга снизилась примерно до 500 метров. Из-за этого вертолеты для сброса воды в Центральном Калимантане не могли выполнять полеты более недели. Низкая видимость также повлияла на операции по изменению погоды и коммерческие авиарейсы.

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Скважины и безопасность персонала

Арифин сообщил, что в районе обитают орангутаны, а также крокодилы, змеи и другие опасные животные. Для безопасности персонала, заходящего на охваченные пожарами территории, сформировали группу с участием военных, местного агентства по ликвидации последствий стихийных бедствий, региональных властей и полиции.

Командующий также попросил помощи с бурением скважин, поскольку в заболоченной местности невозможно получить воду на глубине примерно 10–15 метров. Субианто пообещал выделить 2 млрд рупий, или около 111,8 тыс. долларов, на строительство 200 скважин.

По данным Национального агентства Индонезии по ликвидации последствий стихийных бедствий, по состоянию на понедельник в шести приоритетных провинциях горели 639,23 гектара территорий. Дым от пожаров распространился за пределы страны, а в отдельных районах Малайзии из-за него закрыли школы.

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