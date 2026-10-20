Президент Нигерии Бола Тинубу одобрил продление на 18 месяцев полномочий руководителя Нигерийской пенитенциарной службы Сильвестра Нвакуче и руководительницы Иммиграционной службы Нигерии Кеми Нандап. Об этом сообщает Premium Times Nigeria.

Новые сроки полномочий

После решения президента срок полномочий Нвакуче завершится 26 мая 2028 года, а Нандап — 30 июня 2028 года. Продление сроков произошло по рекомендации министра внутренних дел Олубунми Тунджи-Оджо.

Как отмечается, это решение должно устранить пробел в процессе преемственности в обеих службах и предоставить достаточно времени для назначения преемников.

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Назначения руководителей

Тинубу выдвинул Нвакуче на должность руководителя пенитенциарной службы в декабре 2024 года, а Сенат утвердил его кандидатуру в марте 2025 года. Президент номинировал Кеми Нандап на должность руководительницы Иммиграционной службы Нигерии 21 февраля 2024 года; Сенат одобрил ее назначение 1 марта того же года.

Президент также отметил реформы, проведенные под руководством Нвакуче и Нандап, и поручил им закрепить достигнутые результаты.

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