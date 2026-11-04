В США президент Дональд Трамп отреагировал на результаты промежуточных выборов, на которых, по данным Fortune, Демократическая партия вернула контроль над Палатой представителей и Сенатом. В Truth Social Трамп заявил, что его имени не было в избирательном бюллетене и что при его участии республиканцы победили бы с большим отрывом.

Поражения кандидатов Трампа

Издание отмечает, что несколько кандидатов в Сенат, которых Трамп лично отобрал, потерпели поражения. Среди них — Кен Пакстон в Техасе, Майкл Уотли в Северной Каролине, Майк Коллинз в Джорджии и Дарлин Грэм в Южной Каролине.

Также проиграли кандидаты Трампа на посты губернаторов: Вивек Рамасвами в Огайо и Стив Хилтон в Калифорнии. В то же время Байрон Дональдс победил на выборах губернатора Флориды с небольшим перевесом.

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Критика однопартийцев и Fox News

Трамп также раскритиковал губернатора Техаса Грега Эбботта, который проиграл выборы на второй срок. Президент назвал Эбботта RINO — пренебрежительным среди республиканцев обозначением политика, которого считают недостаточно консервативным, — и заявил, что тот вернулся к своей прежней политической формуле.

Неназванный чиновник Белого дома в комментарии NewsNation связал результат с отсутствием Трампа в бюллетене и качеством кандидатов. По его словам, президент продвигал многих кандидатов активнее, чем они сами.

Трамп также выразил недовольство освещением выборов на Fox News, заявив, что телеканал уделяет слишком много внимания его критикам. Отдельно он раскритиковал опросы Fox News и утверждал, что его собственные рейтинги остаются высокими.

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