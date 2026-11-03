Президент США Дональд Трамп заявил, что при необходимости может направить федеральные силы в города, управляемые демократами, без согласия местных властей. Об этом он сказал в телефонном интервью для шоу Дэна Бонджино, сообщает Anadolu Agency.

Возможное вмешательство

Ведущий спросил Трампа, готов ли он войти в либеральные города, если их мэры не захотят с ним сотрудничать. Президент ответил, что может наступить момент, когда он сделает это при необходимости.

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Трамп также сказал, что губернаторы и мэры должны обращаться за помощью. По его словам, в Мемфисе и Новом Орлеане он действовал после звонка губернатора и считает эти действия успешными.

Заявления о Вашингтоне

Отдельно президент заявил об успехе в Вашингтоне, столице США. По словам Трампа, в городе практически нет преступности и он безопасен.

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