Президент Дональд Трамп заявил, что не планирует менять состав своего кабинета после того, как демократы получили контроль над Палатой представителей и Сенатом по итогам промежуточных выборов. Об этом сообщает The Hill.

Трамп не связывает поражение с кабинетом

В позднем интервью Fox News во вторник Трамп ответил на вопрос о возможных кадровых изменениях после результатов голосования. Он заявил, что поражение Республиканской партии не было связано с работой его кабинета.

Президент назвал результат следствием настроений, которые, по его словам, преобладали среди избирателей в определенный момент. Трамп также подчеркнул, что партия действующего президента обычно проигрывает промежуточные выборы независимо от того, является ли президент демократом или республиканцем.

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Объяснение результатов выборов

Трамп также связал неудачу республиканцев с тем, что его имени не было в избирательном бюллетене. Ранее во вторник он написал в Truth Social, что при его участии республиканцы победили бы с большим отрывом. В то же время он сказал, что избирателям не понравились кандидаты партии.

По данным издания, в администрации уже произошли кадровые изменения в этом году: Трамп уволил бывшего министра внутренней безопасности Кристи Ноэм и бывшего генерального прокурора Пэм Бонди. CBS News также сообщал, что некоторые помощники Трампа предполагают: министр обороны Пит Хегсет может стать объектом президентских претензий из-за электорального поражения партии.

Трамп также заявил The Wall Street Journal, что война с Ираном была одним из факторов проигрыша республиканцев. Демократы получили контроль над обеими палатами Конгресса, в том числе одержав важные победы в сенатских гонках в Техасе, Южной Каролине и Канзасе.

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