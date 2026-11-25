Президент Дональд Трамп во вторник пожелал актёру Роберту Паттинсону успеха в его новой роли Джеймса Бонда. Как сообщает The Hill, во время разговора с журналистами в Овальном кабинете Трамп сказал, что Паттинсон хорошо выглядит, и пожелал ему успеха.

Разговор о Паттинсоне

По данным New York Post, президент попросил свою советницу Натали Харп принести ему материалы о Паттинсоне. Он также спросил, является ли секретный агент консерватором. Харп ответила, что он «был хорошим», а Трамп отметил, что ему нравятся люди, которым нравится он.

Среди распечаток был пост Трампа в социальной сети X, которая тогда называлась Twitter, от октября 2012 года. В нём тогдашний бизнесмен прокомментировал расставание Паттинсона с его коллегой по «Сумеркам» Кристен Стюарт и призвал актёра не возобновлять отношения. Теперь Трамп сказал журналистам, что это было давно.

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Трамп также несколько раз писал о Паттинсоне в период премьеры фильма «Сумерки. Сага: Рассвет — Часть 2». Позднее актёр в интервью Entertainment Weekly назвал сюрреалистичным то, что автор этих постов стал президентом.

Новый исполнитель роли агента 007

На прошлой неделе Amazon MGM Studios объявила, что Паттинсон сыграет новую версию агента 007 в 64-летней киносерии. По данным The Hill, он станет седьмым актёром в этой роли. Первым Джеймса Бонда воплотил Шон Коннери в фильме «Доктор Ноу» 1962 года, а в последний раз этого персонажа сыграл Дэниел Крейг в фильме «Не время умирать» 2021 года.

Новый фильм станет первой картиной о Бонде для Amazon после приобретения MGM Studios в 2022 году. Режиссёром проекта будет Дени Вильнёв, работавший над трилогией «Дюна».

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