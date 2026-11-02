Президент США Дональд Трамп заявил, что будет ветировать законопроекты демократов, если по итогам промежуточных выборов 3 ноября они получат контроль над одной или обеими палатами Конгресса. Об этом он сказал в интервью для подкаста Pod Force One, сообщает NDTV World.

Отвечая на вопрос о работе с Конгрессом под контролем Демократической партии, Трамп заявил, что может стать Mr Veto. По его словам, он не позволит демократам всё разрушить.

Переговоры после ветирования

Трамп пояснил, что будет отклонять законопроекты, которые демократы будут направлять ему на подпись. По его мнению, после месяца или двух постоянных вето они могут согласиться на переговоры и договорённости.

Президент также отметил, что республиканцам и демократам уже приходилось достигать соглашений для принятия законодательных решений. В то же время он выразил надежду, что Республиканская партия сохранит контроль над Конгрессом. Трамп добавил: если республиканцы не победят, он будет ветировать все законопроекты, поступающие к нему.

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Выборы в Конгресс

На промежуточных выборах 3 ноября будут избираться все 435 членов Палаты представителей и 35 из 100 членов Сената. Сейчас республиканцы имеют небольшое большинство в Палате представителей, а демократам для получения контроля над ней необходимо завоевать три места.

Президентское вето позволяет главе США отклонить законопроект, принятый Конгрессом. Конгресс может преодолеть вето, если за законодательную инициативу проголосуют две трети членов Палаты представителей и Сената. С начала второго президентского срока Трамп дважды воспользовался правом вето, а во время первого срока ветировал 10 законопроектов.

В том же интервью Трамп заявил, что хотел бы снова баллотироваться в президенты, если бы имел такую возможность. Он сослался на 22-ю поправку к Конституции США, которая не позволяет одному и тому же человеку избираться президентом более двух раз.

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