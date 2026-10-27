Президент США Дональд Трамп 27 октября на предвыборном митинге в Корпус-Кристи, штат Техас, допустил, что Венесуэла может стать 51-м штатом Соединенных Штатов. Он также заявил, что в таком случае страна могла бы избирать губернатора вместо президента.

Заявление Трампа

По данным Anadolu Agency, Трамп заявил, что отношения США с Венесуэлой стали «очень хорошими». Он связал возможность превращения страны в штат с сотрудничеством двух государств в нефтяной сфере и подчеркнул значительные нефтяные ресурсы Венесуэлы.

Президент США сказал, что Венесуэла может стать состоятельной страной, а позднее — «состоятельным 51-м штатом». После этого он повторил предложение о проведении выборов губернатора вместо президента.

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Поставки нефти

Трамп также объявил о прибытии первого 1 млн баррелей бесплатной венесуэльской нефти в рамках соглашения между странами. По его словам, эту нефть будут перерабатывать в Техасе, в том числе в Корпус-Кристи.

Кроме того, Трамп заявил, что инвестиции создают рабочие места в Венесуэле в масштабах, которые, по его утверждению, еще год назад было трудно представить.

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