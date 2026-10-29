Президент США Дональд Трамп заявил, что одобрил обращение вице-президента Джей Ди Вэнса к иранской стороне по поводу помощи медицинскими товарами. В то же время Трамп опроверг, что поручал Вэнсу возобновить мирные переговоры с Тегераном.

Помощь медицинскими товарами

Как сообщает NDTV World, Вэнс спросил президента о возможности такого контакта. Трамп ответил, что не возражал против этого, поскольку Ирану нужны медицинские товары и другая помощь. По его словам, речь прежде всего шла о поставках для людей, которые болеют.

На вопрос журналистов, поручал ли он вице-президенту возобновить мирные переговоры, Трамп ответил отрицательно.

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Письмо и контекст войны

По данным NDTV World, The Wall Street Journal сообщила, что Вэнс написал иранскому чиновнику Мохсену Резаи, пытаясь возобновить мирные переговоры. Письмо появилось на фоне заявлений Трампа о возможности нового раунда ударов по Исламской Республике после промежуточных выборов в США 3 ноября.

По данным издания, война с Ираном продолжается восьмой месяц. США направляют дополнительные силы, в том числе третью авианосную группу, в Персидский залив, тогда как Трамп рассматривает возможность возобновления атак.

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