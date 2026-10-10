Президент Мексики Клаудия Шейнбаум провела в Национальном дворце встречу с представителями американского бизнеса и послом США Рональдом Джонсоном. Разговор был посвящен инвестиционному климату, торговле и экономической стратегии Plan México, при этом инициативы в сфере безопасности с послом стороны не обсуждали.

Как сообщает Mexico News Daily, Шейнбаум заявила, что вопросы безопасности обсудит с Джонсоном позже. Во встрече участвовали представители Торговой палаты США и Американской торговой палаты Мексики, AmCham.

Инвестиции и торговля

По словам Шейнбаум, участники рассматривали обеспокоенность компаний, новый закон о доходах, торговые запросы и условия для бизнес-инвестиций в Мексике. На встрече также присутствовали президент Мексиканского координационного делового совета Хосе Медина Мора и координатор Консультативного совета по региональному экономическому развитию и перемещению производств Альтаграсия Гомес Сьерра.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Президент AmCham Оскар дель Куэто заявил о заинтересованности организации в более тесном сотрудничестве мексиканского правительства и частного сектора. Он также назвал среди важных тем безопасность, инвестиции и более широкое участие бизнеса. Было финализировано несколько инвестиционных соглашений, о которых должны объявить позднее, а американской делегации представили подробную информацию о Plan México — стратегии экономического развития, индустриализации и регионального роста.

Вопрос полицейской академии

Встреча состоялась на фоне пересмотра торговых отношений Мексики и США в рамках Соглашения между США, Мексикой и Канадой, USMCA. AmCham ранее заявляла, что соглашение должно способствовать углублению региональной интеграции и сохранению конкурентоспособности экономик трех стран.

В то же время в СМИ обсуждалось участие Джонсона в церемонии начала строительства Международной академии подготовки полиции в штате Керетаро 2 октября. Посол и губернатор штата Маурисио Кури подверглись критике из-за возможного неполучения предусмотренного законом федерального разрешения. Шейнбаум заявляла, что власти штатов не могут заключать международные договоренности в сфере безопасности или запускать такие академии без согласования с федеральным правительством и Министерством иностранных дел. Джонсон согласился в ближайшее время встретиться с министром иностранных дел Роберто Веласко для обсуждения академии и других вопросов безопасности и границы.

Читай нас в