Причиной масштабного сбоя в авиасообщении США стал маршрутизатор – The Wall Street Journal

Около 11 тысяч авиарейсов были задержаны или отменены в США в пятницу, 13 ноября, из-за перегрузки сети связи новым маршрутизатором Juniper Networks, который компания L3Harris установила в Арканзасе в ходе модернизации телекоммуникационной инфраструктуры Федерального управления гражданской авиации (FAA).

«Мы обнаружили два места, которые фактически отправляли запросы в нашу сеть с очень высокой частотой — тысяча подключений каждые четыре-пять секунд», — сообщила руководитель отдела технологий FAA Ребекка Гай, пояснив, что из-за чрезмерного трафика с этого устройства и ещё одного маршрутизатора в Техасе возникли перебои в 17 из 22 центров управления высотными полётами.

В результате инцидента регулятор был вынужден временно приостановить вылеты всех рейсов в стране, а впоследствии специалисты отключили проблемную функцию передачи данных на около 60 аналогичных устройствах, чтобы стабилизировать систему.

Источник: издание The Wall Street Journal.

В США из-за серьезного сбоя в системе управления воздушным движением в пятницу и субботу были отменены или задержаны более 25 тысяч авиарейсов.

Президент США Дональд Трамп обвинил администрацию своего предшественника Джо Байдена в масштабном сбое в системе управления воздушным движением, который привел к приостановке рейсов по всей стране.

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